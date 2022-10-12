منتج «اتزان»: تجربة المسلسل ممتعة بالنسبة لي.. انتظروه قريبا على WATCH IT

أعلن المنتج كريم آدم مؤسس شركة Replay Production، استعداده لإطلاق مسلسله «اتزان» قريبًا، وذلك حصريًا على منصة Watch It، ويعتبر المسلسل ثالث إنتاجات المنصة الأصلية.

«تجربة مسلسل اتزان كانت ممتعة بالنسبة لي»

وصرّح المنتج كريم آدم، في بيانٍ صحفي، عن تجربة إنتاج المسلسل «تجربة مسلسل اتزان كانت ممتعة بالنسبة لي، العمل مع ممثلين مبدعين، السيناريو الذي يخوض في جوانب نفسية عميقة، وأيضًا التعاون مع منصة Watch It، لذلك أرى أن العمل يقدم تجربة جديدة ومميزة للمشاهد وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».

أبطال وأحداث مسلسل اتزان

ويشارك في بطولة المسلسل ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وتدور أحداث مسلسل «اتزان»، حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.