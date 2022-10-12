تزامنا مع مرور 20 عاما على إنشاء جاليري قرطبة.. افتتاح معرض أنهار الجنة السبت

يفتتح جاليري قرطبة في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل، معرض أنهار الجنة للفنان عبدالوهاب عبدالمحسن، الذي يضم لوحات تم إنتاجها حديثا، إذ ستعرض تلك الأعمال على الجمهور للمرة الأولى خلال المعرض، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل، حتى 15 نوفمبر 2022.

ويعبر الفنان عبد الوهاب عبد المحسن من خلال لوحاته، عن تجربة تشكيلية واعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ولا سيما أن الفنان شديد التأثر بالبيئة التي يقيم فيها، بالقرب من بحيرة البرلس، ويستلهم مفردات منها في أعماله الفنية.

ويضم المعرض 28 عملا فنيا من آخر ما أنتج الفنان بخامة الأكريلك، على قماش بمقاسات مختلفة، تنتمي إلى التجريد الواعي، الذى يقوم على الاختزال والإضافة للعناصر، التي تم استلهامها من البيئة المحيطة على ضفاف بحيرة البرلس، حيث يعيش الفنان، ومن خلال بالتة لونية تتميز بالجرأة والعنفوان، من خلال درجات لونية شديدة التناسق والرهافة.

ويتزامن إقامة معرض أنهار الجنة، مع احتفال جاليري قرطبة بمرور 20 عاما على افتتاحه، نظم خلالها مئات المعارض لكبار الفنانين التشكيليين داخل مقر الجاليري، كما نظم معرضا لنخبة من أهم الفنانين التشكيلين بالقرية الذكية عام 2017، افتتحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ذلك الوقت.

ويعد جاليري قرطبة، من أوائل الأماكن التي نظمت معارض خارجية، إذ أقام معرضين في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2010، وهما معرض «جسر»، وضم أعمال لنخبة من الفنانين المصريين والسعوديين، تحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أما المعرض الثاني، فقد أقيم بجاليري «روشان» بجدة، وضم أعمال مجموعة من رواد الفن التشكيلي المصري.

وفي فرنسا نظم جاليري قرطبة بالتعاون مع مجلة باسم معرض للكوميكس، ضم أهم فناني القصص المصورة في باريس عام 2012.

معلومات عن عبدالوهاب عبد المحسن

يذكر أن الفنان عبد الوهاب عبد المحسن، حاصل على دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة جامعة حلوان عام 1998، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو جماعة الفنانين والكتاب بأتيليه القاهرة، تقلد العديد من المناصب، وأقام عدد كبير من المعارض، كما حصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة لجنة التحكيم في بينالي الإسكندرية الثامن عشر لفن الجرافيك عام 1994، وجائزة شرفية في ترينالي الجرافيك الدولي بيتولا في مقدونيا 2006، وينظم سنويا ملتقى البرلس للرسم على الحوائط، الذي يقام في البرلس ويضم فنانين من جميع أنحاء العالم.