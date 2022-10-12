نائب محافظ بورسعيد: المدينة مهتمة بتمكين الشباب في مختلف القطاعات

قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إنه مع توليه لهذا المنصب، وهو في فترة شبابه، شعر بوجود مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتقه، لتحقيق طموحات المواطنين على مستوى المحافظة، كما يسعى إلى تنفيذ خطة الدولة والقيادة السياسية، بخصوص ملف تمكين الشباب بمختلف القطاعات، «المسؤولية كبيرة جدا لكل قيادة شابة».

عثمان: رؤساء الأحياء بالمحافظة جميعهم من الشباب

أضاف «عثمان»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المحافظة عملت على تمكين الشباب بشكل كبير، إذ أن كل قيادات المحافظة من الشباب، بخلاف رؤساء الأحياء الذين جميعهم من الشباب.

عثمان: كلنا بنشتغل مع بعض

استطرد: «كل الإدارات التي اختارها محافظ بورسعيد في دولاب العمل الحكومي على مستوى المحافظة من الشباب، وكل دولاب العمل في بورسعيد أيد واحده، وعندنا قاعدة أن اللي بيشتغل لوحده مش بينجح، وأحنا كلنا نشتغل مع بعض».

وأوضح أنه بالنسبة لمدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر» بسيناء، فهي إحدى مدن الجيل الرابع، وتم تخطيطها ليكون بها مناطق سياحية وأثرية وصناعية ومساكن و2 جامعة، ومحطة لتحلية المياه بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، وتم إنشائها على أحدث تكنولوجيات تحلية المياه على مستوى العالم.

واستطرد: «جمعنا كل مواقف بورسعيد وعملناها في ميناء بورسعيد البري، وبيجمع بين السوبر جيت والنقل الفردي، وده على مدخل 30 يونيو، وسهل للمواطن الدخول والخروج من المدينة، وبقت أنضف منطقة موجودة في بورسعيد الحي الإماراتي سواء في التخطيط أو الإسكان، والمدينة نجحت قبل ما تبدأ ووفرت مصدر رزق لينا ولأولادنا».