أحمد زاهر وعابد فهد يثيران التساؤل عن عمل فني يجمعهما

حظى ظهور الثنائي أحمد زاهر وعابد فهد، في مهرجان الشارقة السينمائي للشباب والأطفال، الذي عُقد قبل أيام في دولة الإمارات، بإعجابٍ شديد من المُتابعين، إذ أثير العديد من التساؤلات حول عمل فني سينمائي أو درامي يجمعهما خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مُقربة، أنّ هناك مفاجئات عدّة، ستجمع الثنائي الفني أحمد زاهر وعابد فهد، ومن المُقرر الإعلان عن التفاصيل، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

أحمد زاهر يتعاون مع رؤوف عبد العزيز في فارس

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر السينمائية فيلم «فارس»، وشاركه في البطولة حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور قصة الفيلم حول فارس (أحمد زاهر)، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى (حسين فهمى) الذى يعانى من مشاكل نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، وذلك يدفع فارس للانتقام منه خلال الأحداث في اطار تشويقى مثير.

سوشيال يجمع بين أحمد زاهر وميرنا نور الدين

أما أخر أعمال النجم أحمد زاهر الدرامية هو مسلسل «سوشيال» وشاركه عدد كبير من النجوم بجوار منهم الفنان القدير عبدالعزيز مخيون والفنانة ميرنا نورالدين والفنانة جيهان خليل والفنانة الشابة فرح الزاهد وتامر فرج وكريم سروي والرابر شاهين، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والبروجرز الحقيقيين، ومن تأليف محمود جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.