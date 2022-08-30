ليلى أحمد زاهر تصاب بـ أوميكرون في عيد ميلادها: «تعبانة ومتضايقة»

أعلنت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، إصابتها بمتحور أوميكرون، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مؤكدة أنها تشعر بالتعب الشديد، وناشدت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها لتجاوز محنتها المرضية سريعًا.

وأشارت إلى أن إصابتها بمتحور أوميكرون الناتج عن فيروس كورونا، منعها من الاحتفال بعيد ميلادها، خصوصًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب بها بالفيروس، فقد أصيبت من قبل ثلاث مرات، اثنتان بـ«كورونا»، والمرة الثالثة بمتحور أوميكرون.

ليلى أحمد زاهر تصاب بمتحور أوميكرون

ووجهت ليلى زاهر، رسالة لكل جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، أشارت فيها إلى أنها تريد توجيه التحية والشكر لكل من قام بتهنئتها في عيد ميلادها، خصوصًا «الفانز» الذين أرسلوا لها عددا من الفيديوهات للتعبير عن محبتهم لها.

واستطردت بقولها «كنت ببذل كل جهدي إنِي أشوف كل الفيديوهات اللي انتم عاملينها، أنا بحب كل حاجة بتعملوها عشاني، الحقيقة أي حاجة منكم حلوة، بجد شكرًا عىي مجهودكم الكبير، إنتم عندي حاجة كبيرة ومهمة قوي».

أصيبت مرتان قبل ذلك بفيروس كورونا

واعتذرت عن عدم التواصل مع متابعيها، وعدم الاحتفال بعيد ميلادها معهم وأصحابها وأسرتها بسبب كورونا «للأسف أنا إيجابي أوميكرون، وهذه ثالث مرة، مرتين كرونا والمرة دي أوميكرون بس الحمدلله».

وأشارت ليلى زاهر إلى أنها تشعر بالضيق بسبب ذلك، بخلاف الألم الذي تشعر به، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالشفاء سريعًا، لتعود لكل جمهورها ومحبيها في أقرب وقت.