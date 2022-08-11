أحمد زاهر في ذكرى وفاة نور الشريف: قامة كبيرة تعلمت منه الإنسانية والتواضع

مسيرة فنية فريدة استمرت لأكثر من 40 عامًا أبدع خلالها في السينما والدراما والمسرح، وقدم أدوار الشر والخير والأدوار المركبة حتى تعلق به الجمهور، وبات اسمه يتردد في كل عمل أو دور يشارك به، إنه الفنان الكبر نور الشريف الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015، لتفقد السينما والدراما المصرية واحدًا من أبرز رموزها.

نور الشريف صاحب اكتشاف المواهب

لم يقتصر عطاء الفنان الراحل نور الشريف على الأعمال الفنية التي قدمها خلال مشواره الفني، وإنما ساهم أيضًا في اكتشاف عدد من الفنانين الشباب، الذي أعطى لهم الفرصة في الوقوف أمامه خلال بداية مشوارهم الفني، منهم الفنان أحمد زاهر الذي كشف خلال حواره لـ«الوطن» عن علاقته بالراحل.

وقال أحمد زاهر إن الفنان الراحل كان له الفضل عليه في اكتشافه عندما اختاره ورشحه ليشارك معه في مسلسل «الرجل الأخر»، موضحًا أنه تعلم منه كل شيء سواء في الفن أو خارجه.

أحمد زاهر: نور الشريف قامة فنية كبيرة

وتابع «زاهر» خلال حواره لـ«الوطن» أنه يرى نور الشريف بمثابة أستاذه ووالده، وأنه تعلم منه الإنسانية والتواضع، لأنه قامة فنية كبيرة، مشيرًا إلى أنه أهدى فيلمه الأول «فارس» له تقديرا له ولمكانته لديه.

أما فيما يتعلق بإطلاق اسم الفنان الراحل على ابنته الصغيرة، أشار: «أنا فعلا مسمي بنتي نور على اسمه لأنها اتولدت بعد وفاته، قررت أسميها على اسمه وكلمت مراتي بعد الجنازة وأبلغتها».