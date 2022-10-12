حاكم إقليمي أوكراني: روسيا قصفت سوقا مركزية مكتظة وأوقعت قتلى ومصابين

كشف حاكم منطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم، أنه قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرين، أثناء القصف الروسي الذي استهدف سوق مزدحمة في بلدة أفدييكا الأوكرانية.

قصف سوق مركزية

وصرح حاكم منطقة دونيتسك، إلى وكالة أنباء محلية بأوكرانية تسمى «أوكرين فورم»، بأن القوات الروسية قامت اليوم الأربعاء، بقصف سوق مركزية مكتظة بالأشخاص مستطردا: «لا يوجد منطق عسكري لمثل هذا الهجوم»، وجاء هذا القصف أثناء كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي هاجم فيها دولة أوكرانيا قائلا: «أوكرانيا نفذت اغتيالات سياسية وتطهير عرقي ضد مدنيين».

صواريخ تطال العاصمة الأوكرانية

وقصفت أوكرانيا السبت الماضي، جسر القرم، الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم وسط غضب روسي دفعها لضرب العاصمة الأوكرانية كييف اليوم التالي بالصواريخ وقتل مدينين وسط رفض غربي وأممي للقصف الروسي دون التعليق على ضرب جسر قرم.

ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وضم أقاليم

تأتي الضربات المتبادلة بين البلدين بعد أسابيع من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي إذا أصبح هناك تهديد معلى وجود دولته، وبعدها بأيام أعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية له بعد استفتاءات شعبية جاءت لصالح موسكو وسط رفض غربي لهذه الاستفتاءات وعدم الاعتراف بها.

الأزمة الروسية الأوكرانية وأحداث متلاحقة

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها الانفصال عن كييف والانضمام إلى روسيا التي دخلت لتدفاع عن هذه الأقاليم وسط فرض عليها عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتقديم مساعدات عسكرية من حلف الناتو لأوكرانيا، وردت روسيا الاتحادية على ذلك بقطع الغاز الروسي عن أغلب دول الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة فيها خاصة ألمانيا التي تعتمد بنسبة 50% من الغاز فيها على روسيا.