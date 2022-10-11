أستاذ اقتصاد: روسيا تراهن على فصل الشتاء لإخضاع الاتحاد الأوروبي

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية قصف الأخيرة العاصمة الأوكرانية كييف و10 مدن أخرى أمس الإثنين.

وقلّل الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، في تصريح لـ«الوطن»، تأثير تلك العقوبات المتوقع فرضها على روسيا عقب قصف عاصمة أوكرانيا: «لن تؤثر العقوبات على الاقتصاد الروسي بالشكل الذي تتصوره الإدارة الأمريكية، خاصة أنها منعت روسيا من إدارة ثروتها النفطية والبترولية وتعتبر أكبر عقوبة فرضتها حتى الآن، وفي الوقت ذاته لا تستطيع أوروبا الاستغناء عن استيراد الغاز الروسي ولكنها تريد تقليله، وهو ما قد يدفع روسيا إلى تصدير منتجاتها النفطية إلى دول شرق أسيا وعلى رأسها الصين التي تعد أكبر مستورد للبترول في العالم».

أزمة كبيرة في القارة الأوروبية

وأضاف العمدة لـ«الوطن»: «روسيا ردت على العقوبات السابقة بتعطيل تصدير الغاز الروسي لدول أوروبا ما تسبب في حدوث أزمة كبيرة في القارة الأوروبية خاصة أن فصل الشتاء قادم والأوروبيون يعانون من برودة الطقس على مدار أشهر الشتاء».

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الدول التي تضررت ضررا ملحوظا من الأزمة الروسية - الأوكرانية هي الدول النامية والأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن هذه الدول تعاني من أزمة اقتصادية حاليًا، وفي المقابل هناك دولًا أخرى استفادت من الأزمة وهي الدول المنتجة والمصدرة للبترول.

بوتين يراهن على الشتاء المقبل لإخضاع الغرب

وتوقع أستاذ الاقتصاد السياسي أن الأوضاع في الدول المتضررة اقتصاديا ستسير من سيئ إلى أسوأ، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على الشتاء المقبل لإخضاع الغرب، رغم تصريحات الولايات المتحدة واستراليا بأن انتاجها من الغاز سيلبي احتياجات أوروبا.