7 قرارات من وزير التموين لضبط أسعار القمح والدقيق الحر

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن 7 قرارات من شأنها ضبط السوق تجاه أسعار القمح والدقيق الفاخر استخلاص 72%، بهدف ضبط أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، بسبب الأزمات التي يواجها ‏العالم، ونقص سلاسل الامداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ‏وارتفاع اسعار القمح عالميا.‏

التموين تفتح شراء القمح للراغبين من المطاحن والمصانع

وفتحت وزارة التموين باب شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية للراغبين من مطاحن إنتاج دقيق الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات، من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية، لمدة شهر، بدءا من منتصف أكتوبر الجاري، وشملت القرارات التطبيقية لضبط أسعار القمح والدقيق كالتالي:

1- إتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من المطاحن ومصانع المخبوزات والحلويات والمكرونات، لإنتاج الدقيق الفاخر 72%؜، بسعر 8700 جنيه للطن الواحد.

2- توفير الدقيق ‏الفاخر 72% بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن.

3- فتح باب الشراء اعتبارا من يوم السبت المقبل‏ ولمدة شهر.

4- سعر الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

5- ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72%، سياحية مرخصة.

6- أن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومه السلع التموينية.

7- التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر.

المساهمة في ضبط الأسواق والأسعار

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أن القرارات السابقة ستسهم في ضبط الأسواق والاسعار للقمح والدقيق الحر خلال الفترة المقبلة.