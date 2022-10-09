زراعة النواب: الدولة تدعم الرغيف بـ85 قرشا بعد أسعار القمح الجديدة

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة تناقشت مع وزير التموين بشان استيراد مصر نحو 10 ملايين طن قمح من الخارج، كما تنتج مصر نحو 9 ملايين طن: «رغم الجهود التي قامت بها وزارة التموين في منظومة الخبز، إلا أن هناك ثغرات تسمح بالتلاعب لبعض أصحاب المخابز».

وأضاف الحصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «بالنسبة لنظام استبدال النقاط، فإن المواطن الذي لا يحصل على رغيف عيش يتم تعويضه بـ10 قروش، ولكن بعض المخابز تعوض صاحب البطاقة بـ30 قرشا، وطالبنا الوزير بتشديد الرقابة وإعادة دراسة منظومة القمح حتى نسد الثغرات على كل من يحصل على دعم وهو لا يستحقه».

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: «الجميع في الفترة الماضية يتحدث عن تحويل منظومة الدعم من عيني إلى نقدي، خاصة ان الدعم النقدي الذي تنفقه الدولة على رغيف الخبز كبير جدا، فالمواطن يحصل على الرغيف بـ5 قروش، لكن تكلفته الفعلية على الدولة تتجاوز 90 قرشا في ظل أسعار القمح الجديدة، أي أن الدولة تدعمه بـ85 قرشا».

اقتراح تشكيل لجنة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي

وواصل: «مع الوزير، اقترحنا تشكيل لجنة من لجنة الزراعة بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية ولجنة التضامن الاجتماعي مع الجهات المعنية بحيث ندرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وهذه الجهات هي وزارات الزراعة، التموين، والمالية، وبمجرد الموافقة على هذا الاقتراح سنبدأ العمل».

بداية الحوار الوطني

وواصل: «بصفتي مقرر للجنة الزراعة في الحوار الوطني، فإن الحوار الوطني ستبدأ لجانه بممارسة العمل من الأسبوع المقبل، وهذا الحوار سيكون مفتوحا مع كل الاتجاهات ولن يتم تجنيب أي رأي».