شقيقة غريق قنا بعد العثور على جثته طافية بنيل الأقصر: رؤيا منامية تحققت

شيع العشرات من أهالي قنا جثمان الشيف عمر حسني يوسف إلى مثواه الأخير بمدافن السيد بمحافظة قنا، وذلك عقب عثور فرق المسطحات المائية على جثته بنيل الأقصر بعد عمليات بحث استغرقت 22 يوما، وذلك بالمصادفة أثناء عمليات التمشيط والتنظيف في النيل غرب الأقصر.

وترجع أحداث القصة إلى سقوط الشاب عمر حسني في المياه بعد اختلال توازنه أثناء تواجده على حافة المركب في وقت الراحة من العمل، على إحدى المراكب العائمة الراسية بمنطقة العوامية، وغرق لأنه لا يجيد السباحة.

تفاصيل العثور على جثة شيف غريق في الاقصر

واستمرت عمليات البحث عن الشيف حوالي أسبوع، وفشلت جميعها في العثور على الجثة، حيث استعانت أسرة الشاب عمر حسني بـ4 غطاسين مهرة للبحث لكن دون جدوى.

والشاب عمر من محافظة قنا، ويعمل في مجال السياحة، وحاصل على دبلوم الزراعة ومتزوج ولديه طفل عمره عام واحد.

شقيقة «الشيف» تروي كواليس العثور عليه

وقالت «ياسمين»، شقيقة الشاب الغريق، إنها شاهدت رؤيا منامية أثناء عمليات البحث الأولى، أكدت لها انه موجود في مكان قريب من المكان الذي سقط فيه وتحديدا على بعد حوالي 280 مترا، وبالفعل تأكدت الرؤيا أمس، حيث عثر على أخيها في مكان قريب من واقعة السقوط تماما كما رأت في منامها، طافيا غرب النيل.

وأضافت، شقيقة الشاب، في حديثها لـ«الوطن»، أنها لم تيأس من العثور على شقيقها، وكانت تدعو الله يوميا أن يدلهم عليه، واستجاب الله لنا، بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من زوجة خالها، المقيمة في الأقصر، أخبرتها بالعثور على الجثة بعد 9 أيام من البحث، و22 يوما من الاختفاء.