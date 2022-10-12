العثور على جثمان غريق الأقصر بعد 22 يوما بالنيل.. وأمه: «ابنه الصغير بيسأل عليه»

أم مكلومة انتظرت فقيدها«عمر»، قرابة الـ22 يومًا على نيل محافظة الأقصر، لخروج جثمان نجلها الذي توفى غرقًا أثناء عمله على أحد المراكب النيلية في منطقة العوامية.

منذ شروق الشمس يخرج عمر حسني من قنا إلى الأقصر لكسب قوت يومه أملًا في تحقيق عائد مادي، لكن هذه المرة ودع الأسرة بطريقة حارة، لكن لم يكن يعلم أنه الرحيل الأخير، بعدما اختل توازنه أثناء عمله بأحد المراكب النيلية في منطقة العوامية.

أيام صعبة استقبلتها الأسرة، التي رحلت من قنا إلى الأقصر للبحث عن جثمان الفقيد الذي استمر في النيل لمدة 22 يومًا.

أم فقيد الأقصر تروي لحظات مؤثرة عن نجلها

وتروي الأم معاناتها أثناء حديثها مع «الوطن» ودموعها تنهمر أنها لم تعترض على قضاء الله في فقدانها ولدها:«كان قلبي وعمره ما زعلني كان دايما بيطلب رضايا احتسبته شهيدا، ودعني وسافر ومرجعش سابلي طفل سنة ونص دايما بيسأل عليه».

ونجح رجال المسطحات المائية قبل قليل في العثور على جثمان الشاب عمر حسني يوسف محمد، طافيا بنيل الأقصر بعد 22 يوما من البحث عليه.

تعود تفاصيل الواقعة حين تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر غرق شاب يوم 20 سبتمبر الماضي إثر سقوطه من أعلى مركب حيث اختل توازنه بمنطقة العوامية.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين غرق شاب يدعى عمر حسني يوسف، 27 سنة، يعمل شيف على إحدى المراكب النيلية، وتولت قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثمان وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.