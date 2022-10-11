52 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر.. والأسبان يتصدرون

حلقت 52 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، صباح اليوم، تحمل على متنها مختلف الجنسيات، بعد رصد برج المراقبة بالمطار تحسن ملحوظ في الظروف الجوية التي تسمح بالطيران، حسبما قال مصطفى سيد، قائد بالون.

السياحة الإسبانية تتصدر

وتشهد رحلات البالون الطائر ارتفاعًا كبيرًا في نسب الإشغال من السائحين، وتحديدًا الأسبان، إذ تصدرت السياحة الإسبانية رأس التدفق السياحي، ويحرص السائحون على تجربة مغامرة البالون الطائر، التي تتفرد بها مدينة الأقصر على مستوى الجمهورية، كما أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميًا.

45 دقيقة مدة الرحلة

وتنطلق رحلات البالون الطائر من المطار المخصص لها أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، في الخامسة فجرًا وتستمر حتى السابعة صباحًا على أقصى تقدير، وتستغرق الرحلة الواحدة مدة زمنية تترواح بين 35 و45 دقيقة، ويسير البالون حسب اتجاه الرياح، إذ يتحكم قائد البالون في حركة المنطاد من خلال البحث في طبقات الجو المختلفة.