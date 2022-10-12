طقس المحافظات غدا.. تحذير لمرضى الصدر عند نزول الشارع

يرغب العديد من المواطنين معرفة حالة الطقس غدا في مختلف المحافظات، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد بداية من الشهر الجاري، وكذلك سقوط أمطار خفيفة على عدد منها وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تقلبات مناخية حادة وسريعة في حالة الطقس في المحافظات على مدار الأيام المقبلة.

طقس المحافظات غدا

وذكر أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة على عدد من المحافظات، منها القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومحافظات شمال الصعيد، كما وجهت باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار.

طقس المحافظات غدا معتدل على الوجه البحري

وذكر البيان أن طقس غدا في محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والقاهرة الكبري يكون معتدل، ويميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء، على أن يكون حارا على محافظات الصعيد.

وذكر البيان أن طقس المحافظات غدا يشهد تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

أماكن سقوط الأمطار في طقس المحافظات غدا

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن طقس المحافظات غدا يشهد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما جاءت خريطة سقوط الأمطار على شمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشمالية.

وأشار البيان إلى أن الطقس السيئ يضرب المحافظات خلال الـ3 أيام المقبلة، إذ أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة.

وأشار أن المحافظات تشهد الأيام المقبلة هبوط في درجات الحرارة مصحوبة بالرياح المحملة بالرمال والأتربة، وهناك خريطة لسقوط أمطار على المحافظات الشمالية والقاهرة الكبري.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن ذروة عدم استقرار الأجواء تكون يوم السبت المقبل 15 أكتوبر، حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

نصائح ومحاذير إلى أصحاب الأمراض الصدرية

ووجه خبراء الأرصاد بارتداء الملابس الخريفية، كما وجهوا عددا من النصائح إلى أصحاب الأمراض الصدرية بارتداء الكمامات عند النزول إلى الشارع.