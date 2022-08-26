توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع الحرارة على جميع المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وأوضحت هية الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، يؤدي إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 29 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.