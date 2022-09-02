طقس اليوم الجمعة في المحافظات.. حار نهارا وتوقعات بسقوط أمطار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى تعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية لموجة من الطقس الحار نهارا.

حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات، شديد الحرارة على عدة محافظات مثل جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع توافر فرص سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة على مدار اليوم.

وأوضح البيان، أن طقس اليوم الجمعة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل رطب ليلا، مع تكون الشبورة المائية على الطريق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط حركة الرياح في طقس اليوم الجمعة

فيما أشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة في المحافظات يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يشهد تكون الشبورة المائية صباحا على بعض طرق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة في محافظات الوجه البحري

وجاء توقعات درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية كالتالي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33

- الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

- الغربية الصغرى 25 والعظمى 33

- بنها الصغرى 25 والعظمى 33

- المنوفية الصغرى 25 والعظمى 34

- البحيرة الصغرى 24 والعظمى 32

- دمياط الصغرى 23 والعظمى 33

- كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 31

- المنصورة الصغرى 25 والعظمى 30

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

- الشرقية الصغرى 25 والعظمى 34

- الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 33

- العريش الصغرى 23 والعظمى 30

- السويس الصغرى 24 والعظمى 33

- مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

- العلمين الجديدة الصغرى 23 والعظمى 29

- سيوة الصغرى 24 والعظمى 35

- السلوم الصغرى 23 والعظمى 29

- شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

- مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 35

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في الوجه القلبي اليوم الجمعة

وفي محافظات الوجه القبلي ارتفعت درجات الحرارة قليلا اليوم الجمعة، حيث جاءت توقعات هيئة الأرصاد كالتالي:

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

- المنيا الصغرى 23 والعظمى 36

- بني سويف الصغرى 23 والعظمى 35

- قنا الصغرى 27 والعظمى 41

- أسيوط الصغرى 22 والعظمى 36

- سوهاج الصغرى 24 والعظمى 40

- الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42

- الوادي الجديد الصغرى 29 والعظمى 39

- أسوان الصغرى 30 والعظمى 43.