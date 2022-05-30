توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. قائمة بدرجات الحرارة بمختلف المحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من غدا الثلاثاء سيبدأ انكسار الموجة الحارة الذي تمر بها البلاد منذ حوالي 5 أيام، وأثرت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك ضمن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة وبشكل تدريجي، بين 2-3 درجات على جميع محافظات الجمهورية، للوجهين البحري والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع محافظات الجمهورية، ستكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المفتوحة والصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.