عمر كمال ضيف «مساء dmc» غدا.. سهرة غنائية وكواليس «بنت الجيران»

يستضيف برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة «dmc»، غدًا الخميس، الفنان عمر كمال، في سهرة غنائية يقدم فيها أشهر أغانيه.

ويقدم «كمال» خلال الحلقة التي تذاع في تمام الحادية عشر مساءً، مجموعة من أشهر أغانيه، مثل: «بنت الجيران، هوبا رجعنا ليكم»، ويتحدث عن كواليس تلك الأعمال، وتفاصيل أعماله المقبلة.

أزمة تامر عاشور

ويكشف عمر كمال، عن تفاصيل أزمته مع الفنان تامر عاشور، وحقيقة انتهائها، ويتحدث عن علاقته بالفنانة شيرين، فضلًا عن محاولته أداء أشهر الأغاني على الطريقة الشعبية.

آخر أغاني عمر كمال

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال، كان فيديو كليب «خلينا سهرانين»، وحقق مشاهدات بلغت 1.5 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات وألحان: عمرو قطب، وتوزيع: وسام عبدالمنعم.

وتقول كلمات «خلينا سهرانين»: «بقى ده اسمه كلام بقى حد يسيب الناس الحلوه دي ويقول سلام بقى ده اسمه كلام ده احنا ما صدقنا نشوف بعض تقوم تمشي قوام ده السهرة يا دوب لسه بتبدأ والجو ياروحي عليه يخلي اللي مانمش بقاله أسبوع يسهر ما ينام تمشي تروح فين.. خلينا سهرانين ده الجو جميل.. والناس كلها صاحيين مستعجل ليه.. هو احنا ورانا إيه ده الليل لسه في أوله.. والناس كلها صاحيين».