حالة الطقس غدا في محافظة مطروح.. أمطار خفيفة ورياح

تشهد حالة الطقس غدا في محافظة مطروح نشاطا للرياح، وغيوم في السماء على مختلف الأنحاء، وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة كبيرة، في المراكز والمناطق الواقعة من حدود مدينة الحمام بالإسكندرية، شرقاً حتى مدينة السلوم غربًا، مرورَا بمدن وقرى العلمين والعلمين الجديدة والضبعة وسيدي عبدالرحمن وفوكة ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم المدينة الحدودية حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد.

حالة الطقس غدًا في محافظة مطروح

وحول حالة الطقس غدَا في مطروح، قال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، اليوم، لـ«الوطن»، إن هناك توافدًا من الزائرين على مدينة مرسي مطروح للاستمتاع بالمناطق السياحية في المدينة من الشواطىء ورحلات اليخوت وزيارة المتاحف والمزارات السياحية المتنوعة، رغم أن البلاد في فصل الخريف.

وتسجل درجات الحرارة في حالة الطقس غدا في محافظة مطروح، 27 العظمى، و19 الصغري، وتسجل الرطوبة نسبة 67% وسرعة الرياح 13 كم/ في الساعة.

الأرصاد: حالة الطقس غدا رياح وأمطار

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار بنسبة 30% وانتشار الغيوم والسحب المنخفضة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، كما توقعت وجود تغيرات مناخية بداية من السبت المقبل، وسقوط أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات في الحرارة علي مختلف أنحاء البلاد ومنها مطروح والسواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وأوضح منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين بمطروح إن هناك استقرارًا في طقس مطروح غدا ووجود تغيرات من ارتفاع الأمواج والمد والجذر ونشاط الرياح، ويتم توقف حركة الصيد لتأثيرها على الملاحة البحرية.