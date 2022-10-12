حالة الطقس في مطروح.. غيوم وتوقعات بسقوط أمطار

يشهد طقس مطروح والسواحل الشمالية الغربية غيوم وسحب متوسطة في مختلف الأنحاء، مع توقعات بسقوط الأمطار في المناطق المطلة علي البحر، وهي «مدينة الحمام شرقًا، ومراكز العلمين، والعلمين الجديدة، وسيدي عبدالرحمن، ووفوكة، ورأس الحكمة، ومرسي مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم»، ويسود الطقس نشاطًا للرياح الخفيفة، يساعد علي تلطيف الجو.

حالة البحر مستقرة

وحول حالة الطقس، اليوم، وتأثيرها على البحر، قال الحاج منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح لـ«الوطن»، إنّ البحر مستقر وحركة الصيد تعمل بشكل طبيعي، وجري خروج سروح الصيد، للمراكب والصيادين الراغبين في الصيد من جميع الموانىء في موانئ مرسي مطروح الشرقي والغربي وميناء السلوم.

الطقس يؤثر علي الموانئ والملاحة البحرية

وأكد رئيس جمعية الصيادين في مطروح، أنّ الطقس يؤثر على الموانئ والملاحة البحرية في البحر، خاصة حالة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة، ويجري التنبية على جميع البحارة بعد التوجه للصيد، ووقف سروح الصيد حتى تستقر حالة البحر مرة أخرى.

الأرصاد الجوية.. توقعات بسقوط أمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلي أنّ طقس اليوم، يسوده أجواء خريفية معتدلة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء.