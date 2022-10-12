«علي صوتك بالغنا والمسرح».. مواجهة الإرهاب والتطرف بالفنون

أطلقت وزارة الثقافة مُبادرات وفعاليات مسرحية عدّة، فى السنوات الأخيرة، من خلال «البيت الفنى للمسرح» و«المسرح القومى»، بشأن مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب والارتقاء بوعى المواطن، وجالت الفعاليات القرى والمناطق البعيدة عبر «المسارح المتنقلة»، ومبادرات «اضحك - فكر - اعرف» و«المؤلف مصرى» و«اعرف جيشك» و«خليك فى بيتك».

وقبل أشهر أطلقت وزارة الثقافة مُبادرة «المسارح المُتنقلة» ضمن استراتيجية لمواجهة الأفكار المتطرفة، وطافت قوافل المسارح كل أنحاء مصر لنشر الوعى، من خلال برامج إبداعية متنوعة.

المسارح المتنقلة تطوف المحافظات لنشر الوعى وتُقدم 250 ليلة عرض فى 35 قرية

وقدمت المُبادرة نحو 250 ليلة عرض مسرحى، فى أكثر من 35 قرية مصرية بمحافظات «الإسماعيلية، وبورسعيد، وبنى سويف، والفيوم، والأقصر، وأسوان، والبحيرة، والمنوفية، وأسيوط والمنيا».

كما أطلقت «الثقافة» ملتقى المبادرة المسرحية «المؤلف مصرى» ونظمها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، من خلال فرقة مسرح الإسكندرية، بهدف إنتاج عروض مصرية خالصة لإثراء فنون المسرح وترسيخ الهوية الوطنية، وتصويرها بشكل احترافى، إذ قدمت عرضاً بعنوان «حكايات الصياد» و«أمير البحار» و«لسه فاكر».

وفى مارس 2018، أطلق البيت الفنى للمسرح مبادرة جديدة بعنوان «اعرف جيشك» للتعريف بإنجازات القوات المسلحة ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب، حيث تضمنت المبادرة عدة فعاليات، منها عرض مسرحى باسم «أمر تكليف» من إنتاج فرقة المسرح الحديث، عن «أغنية على الممر» للكاتب على سالم ومن إخراج باسم قناوى، كما تضمنت المبادرة أيضاً عرض حكى غنائى تقدمه ورشة «ابدأ حلمك» التابعة لفرقة مسرح الشباب، وتضمن العرض أهم الأغنيات التى ترصد بطولات الجيش المصرى بالإضافة إلى قصص حقيقية عن أبطال الجيش والشرطة المصرية.

وقبل 5 أعوام تقريباً، أطلقت «الثقافة» مُبادرة بعنوان «مصر المواجهة»، وجرى تطبيقها فى مختلف قطاعات الوزارة، حيث تهدف المبادرة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف بالفن والثقافة، حيث عُقد العديد من الورش والفعاليات وعروض مسرحية وأفلام، منها فيلم «49 شهيداً»، بطولة هانى رمزى، وماجد الكدوانى، ولطفى لبيب، ومنة جلال، وهو من إخراج جوزيف نبيل، وسيناريو وحوار ماهر زكى.

قبل عامين ونصف العام تقريباً، أطلقت وزارة الثقافة المبادرة المسرحية «اضحك - فكر - اعرف»، التى نفذها البيت الفنى للمسرح، حيث خرجت المبادرة بهدف تقديم عشر مسرحيات قصيرة مسجلة مرحلة أولى، مستلهمة من القصص القصيرة للمؤلف الروسى العالمى أنطون تشيكوف، وعُرضت ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك» على قناة الوزارة بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وشارك فى هذه المبادرة بعض الرموز الأدبية والفنية المصرية البارزة، منهم المخرج الكبير جلال الشرقاوى، وسمير العصفورى، حيث رأت الوزارة أن مشاركة هؤلاء الرموز تُعد إثراءً لفعاليات المبادرة، بينما يُعتبر استلهام أعمال الأدب العالمى انعكاساً لأهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات، ويعيد اكتشاف كنوز المؤلفات العالمية التى شكلت بعض ملامح التاريخ الفنى للإنسانية.

وتراوحت مدة العرض الواحد بين 20 و50 دقيقة، منها «أبوعطسة جنان» إخراج هشام عطوة، و«العازف» إخراج تامر كرم، و«المقام العالى» إخراج إسلام إمام، و«كلاس» إخراج مازن الغرباوى، و«أول كل شهر» إخراج سامح بسيونى. وحققت مبادرة «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك» نجاحاً كبيراً، إذ بلغ عدد المشتركين بقناة «يوتيوب» قرابة 109 آلاف شخص، واستطاعت جذب أكثر من 34 مليون زائر من 28 دولة حول العالم، من خلال بث 354 محتوى إبداعياً، فيما بلغ عدد ساعات المشاهدة قرابة 310 آلاف ساعة، إلى جانب إتاحة إصدارات وزارة الثقافة على الموقع الرسمى لها، للاطلاع والتحميل بالمجان، حيث بلغ قراء الكتب 325 ألفاً و756 قارئاً، فى حين حققت الجولات الافتراضية لمتاحف الفنون التشكيلية 110 آلاف و215 زائراً منذ انطلاق المبادرة.