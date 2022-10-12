«ميناء الإسكندرية» يستقبل وفدا دبلوماسيا من سنغافورة لبحث أوجه التعاون

استقبلت الهيئة العامة بميناء الإسكندرية، اليوم، برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، وفدا دبلوماسيا سنغافوريا رفيع المستوى برئاسة السفير جوه كيان سفير سنغافورة لدى القاهرة.

تأتي الزيارة في إطار سلسلة من الاجتماعات المباشرة والافتراضية بين الجانبين، للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في مجال النقل البحري، بما في ذلك المشروعات الاستثمارية والتحول الرقمي والتدريب.

تدعيم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري

وشملت الزيارة، اجتماعا موسعا تناول أهم المشروعات الاستثمارية بميناء الإسكندرية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع هيئة الموانئ السنغافورية «PSA»، وعدد من الشركات السنغافورية، وأعرب الجانبان عن حرصهما ورغبتهما الأكيدة في تدعيم أوجه التعاون المشترك.

الوفد يزور محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض

تضمنت الزيارة جولة ميدانية جرى خلالها تفقد بعض المشروعات الاستثمارية، وعلى رأسها محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، ومتحف الهيئة، ومحطة الركاب السياحية.

وفي ختام الزياره، أكد السفير السنغافوري، أنه وجد في ميناء الإسكندرية العديد من الفرص الاستثمارية والمجالات الواعدة، التي يهتم الجانب السنغافوري بالمشاركة، فيها في إطار العلاقات المصرية السنغافورية المتميزة.