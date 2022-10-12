خبيرة بأسواق المال: أزمة الغذاء والطاقة تهدد بنقص السلع في متاجر أوروبا

قالت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن الغذاء يحتل قمة هرم احتياجات الإنسان، فيمكن الاستغناء عن العديد من السلع ليس من بينها السلع الغذائية، مؤكدة أن الازمة العالمية الحالية هي أزمة غذاء وطاقة، وهو ما جعل الدول الكبرى تفكر في وجود مصادر أخرى للطاقة كالعودة لاستخدام الفحم وهو ما سينعكس على زيادة الانبعاثات الكربونية وما يترتب عليها من تلوث البيئة رغم مطالب تقليل الانبعاثات.

البحث عن حلول لتوفير احتياجات المصانع الأوربية من الطاقة

وأضافت «رمسيس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج هذا الصباح على فضائية extra news، أن هناك توجهًا لرفع شكوى المصانع إلى صناع القرار بغرض توفير احتياجاتهم من النفط، أو بالبحث عن بدائل أخرى من الطاقة النظيفة التي تتولد من الرياح والشمس والطحالب والمد والجذر.

قرار التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة

وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه قارة أوروبا هي أن قرار التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة ليس بالأمر السهل واليسير، كونه يحتاج لوقت طويل وميزانية كبيرة، كاشفة عن ضرورة حصول المواطنين على السلع بأقصى درجة ممكنة، وإلا سوف تحدث أزمة كبرى وتتعالى أصوات المواطنين بالاتهامات للمسؤولين بأنهم السبب في تركهم لخوض هذه الأزمة الطاحنة.