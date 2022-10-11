الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ إنطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022 وحتى أمس الأحد ليصبح العدد الإجمالي 15 ألفا و952 شخصا من بينهم 6221 قتيلا و9371 مصابا.

تقرير أممي مهم صادر من سويسرا

وبين المكتب الأممي في بيانات أصدرها منذ ساعات في مقره بجنيف بسويسرا أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في إقليمي دونيتسك ولوجانسك وصل عددهم إلى 8653 شخصا، بينهم 3696 قتيلا و4957 مصابا، أما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة فقد سجلت عدد قتلى وصل إلى 3297 قتيلا و3571 مصابا، أما عدد القتلى في الأراضي التي تسيطر قوات روسيا المسلحة والجماعات التابعة لها 339 قتيلا و1386 مصابا.

عدد القتلى في مناطق مختلفة

وذكر التقرير أن هناك مدنا في أوكرانيا مثل (مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وايفانو فرانكيفسك وخاركيف وخيرسون وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا وسومي وزابورجيا ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكي وبولتافا وريفني وترنوبل وفينيتسيا ومناطق زيتومير) وهذه كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع ضحايا وصل عددهم إلى 2525 قتيلا و4414 مصابا.

سبب ارتفاع الوفيات والإصابات

ونوه المكتب الأممي بأن سبب الخسائر الكبير يعود إلى استخدام متفجرات ذات آثار واسعة النطاق تشمل القصف المدفعي الثقيل وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والضربات الجوية بالطائرات المختلفة سواء العادية أو الطائرات بدون طيار (المسيرات).

قصف صباح اليوم لأوكرانيا

وقصفت روسيا الاتحادية صباح اليوم أوكرانيا، وأوقعت قتلى وتم استهداف العاصمة الأوكرانية بعد يوم واحد من مهاجمة أوكرانيا جسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات، ولجأت روسيا إلى استخدام طائرات مسيرة، وردت دول أوروبا الغربية على هذا القصف بإعلان كل من فرنسا وألمانيا توفير أجهزة دفاع جوية وتدريب لأوكرانيا ضد روسيا مع توضيح الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بأن بلاده مستمرة في تنفيذ عقوبات اقتصادية على روسيا.