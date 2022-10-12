وزير الزراعة يلتقي خبيرين دوليين في إدارة أزمات الأمن الغذائي بالأمم المتحدة

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و«سيلفيا لوبينز إكرا» نائب مدير مركز تنسيق قمة الغذاء العالمية بالامم المتحدة و«ديفيد نابرو»، عضو لجنة تيسير مجموعة التعامل مع أزمات الغذاء وشئون التمويل بالأمم المتحدة، تكثيف سبل التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي بمقر منظمة الأغذية والزراعة بروما ايطاليا، والاي يشارك فيها عدد من الوزراء والسفراء اعضاء المنظمة.

واعرب وزير الزراعة عن بالغ سعادته بهذا اللقاء والذي يضم اثنين من أهم خبراء ادارة الازمات المرتبطة بقضية الأمن الغذائي وخاصة في ظل الأزمات المتتالية التي تمثل تحديا كبيرا لهذا الملف بدءا بأزمة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة للتحدى الاكبر المترتب على تأثيرات التغيرات المناخية.

واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء، الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية في ملف تأمين الغذاء والاهتمام بوضع حلول لأزمات وتحديات الأمن الغذائي بالإضافة إلى العمل على تحول النظم الزراعية والغذائية نحو الاستدامة والمرونة ضد الصدمات وان هناك تغيرات كبيرة في أداء الدولة المصرية في الكثير من الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي وإعادة بناء البنية التحتية للدولة المصرية.

وأكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها حدوث استقرار في ملف الأمن الغذائي وفي القلب منه استدامة نظم الغذاء وضرب مثال لذلك في موضوع التغذية المدرسية في حرص الدولة على حصول التلاميذ والطلاب على وجبات غذائية صحية ومتكاملة، لافتا الى ان وزارة الزراعة والدولة المصرية ترحب بكل الخبراء وشركاء التنمية لتقديم خبراتهم ودعمهم لمصر وخاصة أن الدولة المصرية منفتحة تماما على العالم وترحب بالكل في اى وقت للاطلاع على كل ما تم تطويره في كل جوانب الحياة لمواطنيها .

ومن ناحيتها أعربت السيدة سالفيا لوبينز إكرا نائب مدير مركز قمة الغذاء العالمية بالامم المتحدة ، إن الأزمات المتلاحقة التي تواجه توفر الغذاء خاصة للدول والفئات الاكثر احتياجا لابد أن تواجه بأسلوب أكثر احترافية وأن مصر قد اتخذت إجراءات أكثر فاعلية لحماية ملف الأمن الغذائي والعمل على تنفيذ مخرجات قمم الغذاء وخاصة قمة الغذاء الأخيرة بكل مساراتها.

كما أعرب السيد ديفيد نابرو عضو لجنة التعامل مع أزمات الغذاء بالامم المتحدة عن سعادته لما قطعته الدولة المصرية في الأونة الأخيرة في مجال استدامة النظم الغذائية وإتاحة الغذاء وخاصة زيادة الإنتاجية الزراعية واتاحة البروتين لكل فئات المستهلكين في مصر كما أنه يتابع كل التطورات التى تم إنجازها في الكثير من القضايا المرتبطة بملف الغذاء ..