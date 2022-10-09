«غرفة السياحة»: رقابة صارمة على المنشآت لضمان أمن وسلامة الغذاء المقدم للرواد

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة السياحة بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اللجان التفتيشية لوزارة السياحة والآثار أغلقت إداريا نحو 16 منشأة تقدم نشاطا سياحيا بالرغم من أنها غير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة بذلك، وذلك وفقا لتقرير وزارة السياحة.

وتابع أن تلك المنشآت تقوم بالمخالفة للقانون بتقديم فقرات فنية للرواد، بالإضافة لعدد من الأنشطة المقصور تقديمها على المنشآت السياحية، لافتا إلى أن الغرفة خاطبت وزارة السياحة والآثار لوقف عمل تلك المنشآت التي تسيئ لسمعة السياحة المصرية.

المنشآت السياحية تتمتع بسمعة جيدة

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المنشآت والمطاعم السياحية المصرية تتمتع بسمعة جيدة لدى الرواد سواء مصريين أو عرب أو أجانب لجودة الخدمات التي تقدمها، موضحا أن هناك رقابة صارمة على ما تقدمه المنشآت السياحية لروادها من قبل وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات الأخرى، وهو ما لا يتوفر للمنشآت والمطاعم الأخرى التي لا يوجد رقيب على ما تقدمه للرواد أو عن درجات النظافة بها أو سلامة وأمن الغذاء المقدم.

تراجع نسب الإشغال بمطاعم القاهرة

وأشار فتحي إلى أن نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية بدأت في الانخفاض منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد عودة السياح العرب إلى بلدانهم، إضافة إلى بدء الموسم الدراسي بمصر، لافتا إلى أن نسب الإشغال حاليا بالمطاعم الثابتة والنيلية بالقاهرة الكبرى لا تتجاوز حاليا الـ30%، موضحا أن نسب الإشغال تبدأ في الارتفاع التدريجي بداية من النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة السياحة بالغرفة أن الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ خلال الموسم السياحي الشتوي تؤثر بصورة إيجابية على نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية بتلك المدن خلال الشتاء، موضحا أن زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر تتناسب طرديا مع ارتفاع نسب الإقبال على المنشآت والمطاعم السياحية.