«القومي للمسرح والموسيقى» ينظم ندوة «دور الفن في التنمية»

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق؛ ندوة بعنوان «دور الفن في التنمية المجتمعية ومكافحة الفساد وإقامة حياة كريمة» في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل 17 أكتوبر 2022، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك في إطار خطة المركز للمشاركة في تفعيل المبادرة العالمية لمكافحة فساد التعليم وتمكين الشباب «جريس».

ضيوف الندوة

يتحدث في الندوة: الفنان محمود الحديني، الأستاذ الدكتور/ محمد ندا- أستاذ زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وأستاذ الوقاية من الأزمات بالجامعة الأمريكية، الأستاذ الدكتور/ أحمد مجاهد- أستاذ ورئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب- جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور/ محمد حسن غانم- أستاذ علم النفس بكلية الآداب- جامعة حلوان، ويدير الندوة الكاتب المسرحي/عماد مطاوع.

ويذكر أن خالد جلال يقدم العديد من الندوات الخاصة به، أما على مستوى عمله الفني إذ يستعد لتقديم مسرحية أنستونا مع دنيا سمير غانم، مسرحية أنستونا ابتداءً من الخميس 20 أكتوبر، إنتاج محمد أحمد السبكي تأليف كريم سامي احمد عبد الوهاب إخراج خالد جلال للحجز.

وأغاني المسرحية من كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع النابلسي أحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى ستايلست، مروة عودة، مصممة الاستعراضات، خديجة العرقان.