خالد جلال ناعيا المؤرخ زين نصار: ترك إرثا كبيرا في مجال الموسيقى

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتور زين نصار، المؤرخ الموسيقى وأستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني، والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 80 عاما.

وفاة المؤرخ الموسيقي زين نصار

وقال «جلال» في بيان صحفي، «إن الدكتور زين نصار ترك لنا إرثا كبيرا في مجال التأريخ للموسيقى والغناء بمصر في القرن العشرين، وتتلمذ على يديه أجيالا عديدة.. رحم الله الدكتور زين نصار واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

ولد الدكتور زين نصار في 2 أبريل 1942 بالقاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني بتقدير جيد جدًا، ثم ماجتسير في النقد الفني تخصص موسيقى عام 1980، ودكتوراه في الفنون تخصص النقد الموسيقي عام 1986، وشغل منصب أول رئيس لقسم النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني لمدة 17 عاما متواصلة، وكتب المادة العلمية للبرامج الموسيقية على مدى 37 عاما بالإذاعة المصرية، منها: «عالم الموسيقى، فن الباليه، وإيقاعات ونغمات، أوتار موسيقية، سهرة مع الموسيقى المصرية».

تكريم المؤرخ الموسيقي زين نصار

كُرم في مهرجان القراءة للجميع عام 1998، وفي عام 2006 كرمه مهرجان اتجاهات عربية السادس بدار الأوبرا المصرية، كما كرمه المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون في 2007، ورشحه مجلس إدارة المعهد العالي للنقد الفني لجائزة الدولة التقديرية في الفنون مرتين (2003 - 2009)، وكرمه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والعشرين بدار الأوبرا المصرية في 2013.