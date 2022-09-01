خالد جلال: صندوق التنمية الثقافية يتبنى 10 عروض سنويا لشباب الجامعات

رد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، على سؤال طرحته الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين له، قائلة: «أين يذهب الموهوبون في مصر؟»، فأجابها بأن هناك الكثير من الأماكن تحتوي فكر الشباب الموهوب مثل مركز الإبداع ومسرح الشباب ومسرح الغد ومركز الهناجر للفنون والمسابقات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالإبداع.

دور صندوق التنمية الثقافية

وأضاف خالد جلال خلال لقاء ببرنامج «حديث العرب»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، اليوم الخميس، أن صندوق التنمية الثقافية يطلق مواسم نجوم المسرح الجامعي، وبدأها عندما كان مسؤولا عن صندوق التنمية الثقافية، وكل من تولى هذا المنصب حاول الحفاظ عليه حتى هذه اللحظة.

وتابع: «هي مسابقة حرة بين شباب الجامعات شريطة أن يكون الطالب ممارسًا للنشاط الفني داخل الجامعة، وكأننا نسحب عينة من المسرح الجامعي لصندوق التنمية الثقافية، ونعد لهم لجنة مشاهدة كبرى للأعمال الخاصة بهم التي لها مواصفات معينة في عدد المشاركين ومدة العرض يتم اختيار 10 عروض سنويًا يدعمها صندوق التنمية الثقافية وتقدم عروضهم في مركز الهناجر للفنون ومركز الإبداع الفني».

العرض الفائز في المسرح الجامعي

وواصل: «العرض الفائز من مواسم نجوم المسرح الجامعي يعرض في المهرجان القومي للمسرح المصري، يطلعوا من أعلى درجات الاحتراف وهم مازالوا طلبة في المسرح الجامعي».