البيت الأبيض: نستهدف الصين وروسيا.. ونسعى للتفوق الاقتصادي

أصدر البيت الأبيض اليوم، استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، بخصوص رؤية الولايات المتحدة للعالم، ومختلف القوى الدولية الفترة المقبلة.

دور الأزمة في أوكرانيا في التقارب العالمي

وأشار البيت الأبيض في خبر عاجل بثته «قناة سكاي نيوز عربية»، عبر شريط الأخبار الخاص بها اليوم، إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي الأمريكي، تستهدف الصين وروسيا، مشيرا إلى أن «الأزمة في أوكرانيا تضرب مثالا حيا على العناصر الرئيسية، لنهجنا من خلال التعاضد مع العالم الديمقراطي».

الولايات المتحدة لابد أن تفوز بسباق التسلح

وتابع البيت الأبيض في بيانه: «الولايات المتحدة لابد أن تفوز بسباق التسلح الاقتصادي، مع القوى العظمى، إن كانت تأمل في مواصلة ممارسة نفوذها العالمي، والصين هي التحدي الأكثر أهمية للنظام العالمي».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية الانفصال عن كييف والانضمام إلى روسيا التي استحوذت على 4 أقاليم فيما بعد، وأقامت بها استفتاءات شعبية لضم الأقاليم إليها بشكل رسمي.