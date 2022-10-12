«تعليم القاهرة» تعلن فتح باب التقدم لإعادة التعيين في وظيفة معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فتح باب التقدم لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، طبقا للقرار الوزراي رقم 15 لسنة 2022 الخاص بتعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، بشرط ان يكونوا على درجة مالية دائمة ممولة.

خطاب مرسل للإدارات التعليمية

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، في خطاب مرسل للإدارات المختلفة التابعة لها، أنه على الراغبين في التقدم لـ إعادة التعيين على إحدى وظائف المجموعة النوعية التعليمية التقدم للإدارة التعليمية بالمستندات ولمدة 20 يوما، ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد المدة المحددة، على أن يجري تشكيل لجنة بالإدارة لاستلام المستندات من المتقدمين وفحصها.

الأوراق المطلوبة للمتقدم لإعادة التعيين في وظيفة معلم

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الأوراق المطلوبة من المتقدم لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، كالتالي:

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية الذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصص.

- صورتان من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- صورتان من المؤهل الدراسي الحاصل عليه بالإضافة إلى «التربوي» إن وجد.

- بيان حاله إلكتروني حدیث معتمد ومختوم.

- صورة معتمدة من قرار التعيين.