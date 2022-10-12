افتتاح المؤتمر الدولي لكلية الإعلام بالأزهر.. «تحديات الثورة الرقمية»

افتتح الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، فعاليات المؤتمر الدولي لكلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، «الإعلام وتحديات الثورة الرقمية - الذكاء الاصطناعي والأشكال الصحفية الجديدة»، بالتعاون مع الجامعة الأهلية بمملكة البحرين.

المؤتمر الدولي لكلية الإعلام جامعة الأزهر

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن المؤتمر الدولي تنطلق فعالياته على مدار يومين، عبر منصة «زووم»، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالله بن يوسف الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الأهلية بالبحرين، وبرئاسة الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية بمملكة البحرين، والدكتور رضا عبدالواجد أمين عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

ويحظى المؤتمر الدولي لكلية الإعلام، بمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام على مستوى مصر والوطن العربي، في خطوة جادة لدعم أواصر التعاون العلمي بين مصر وأشقائها من الدول العربية، خاصة أن فكرة المؤتمر تنطلق من واقع الإعلام الرقمي الذي بات يشكل تحديات قوية متجاوزًا دور المؤسسات الرسمية، إضافة إلى تعدد التطبيقات ورخص التكلفة والانتشار السريع.

خطوة جادة في صياغة استراتيجية عربية

ويشكل المؤتمر خطوة جادة في صياغة استراتيجية عربية، تهدف إلى تطوير العمل بالمؤسسات الصحفية؛ اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بصياغة المحتوى الإعلامي، خاصة أننا أصبحنا في فترة إعلام ما بعد «كوفيد 19» في حاجة إلى استحداث طرق وأساليب مبتكرة في تقديم المحتوى الإعلامي للجمهور.. ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين في مجال الإعلام محليا وإقليميا ودوليا.