تكريم فريق هندسة «البترول والتعدين» بجائزة التميز في جامعة الأزهر

كرم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين، والذي جرى تتويجه بجائزة التميز الرئاسية لجمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية Society of Petroleum Engineers (SPE) ضمن أفضل أقسام هندسة البترول على مستوى العالم في النشاط الطلابي للعام الدراسي 2022.

القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة

يأتي ذلك انطلاقًا من أن العلم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التتويج العالمي الذي يعد رصيدًا علميًّا كبيرًا يضاف إلى رصيد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ويعكس تميز وريادة المنظومة التعليمية في مجال هندسة البترول والتعدين بجامعة الأزهر جنبا إلى جنب مع منظومة العلوم العربية والشرعية.

جدير بالذكر أنه جرى تتويج قسم هندسة التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد هذا العام في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وتسلم الجائزة المهندس حسان عطا الله، أحد أبناء قسم هندسة التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور مسعد محمد سعداوي، رئيس قسم هندسة التعدين والبترول بالكلية، والدكتور طارق محمد أبو الفتوح، المشرف على الأنشطة الطلابية لهندسة البترول، وفريق SPE.