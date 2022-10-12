نجاد البرعي عبر «مساحة وطن»: الحوار الوطني خطوة نحو الجمهورية الجديدة

قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، إن الحوار الوطني أحد الخطوات الجيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وسبقها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي جاءت بمثابة اتفاق مع كل النشطاء الحقوقيين لتحديد الأجزاء الحقوقية التي يجب تعديلها.

البرعي: نسعى لتوافق مجتمعي حول الأهداف العامة للدولة

وأضاف «البرعي»، في الحلقة الأولى من «مساحة وطن» التي أطلقتها «الوطن» عبر «تويتر» بعنوان «الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع»، وأدارها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، أن الرئيس السيسي، دعا القوى السياسية للاجتماع والحوار، مع تحديد أهداف العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، حتى يكون هناك توافق مجتمعي حول تلك الأهداف.

البرعي: مصر تنتقل بشكل تدريجي من مرحلة لأخرى

وتابع: «مصر تنتقل بشكل تدريجي من مرحلة لأخرى، بعدما استقر الجزء السياسي في البلد، وبعد تشييد البنية التحتية للدولة، حاليا نتوافق للانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، والرئيس السيسي، أكد أنه سيحضر الجلسات الأخيرة من الحوار الوطني».

وأوضح أن الرئيس السيسي، وفي أكثر من موقف، أكد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحقوق خاصة للمواطنين، ووجه هذا الخطاب عالميا ولدول عدة، «أكد الرئيس أنه يجب أن نبدأ عملية إحداث توازن والعمل على هذا الأمر، الكلام ده بدأ يقوله قبل جائحة كورونا، ثم انتقل حديثه لإعلان خطة واضحة للتحول نحو الجمهورية الجديدة».