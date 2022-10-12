«مساحة وطن».. إطلاق أول مساحة حوارية على «تويتر» بمشاركة سياسيين ونواب بعد قليل

تطلق «الوطن»، في مبادرة جديدة عبر موقع «تويتر»، مساحة للنقاش الحر والموضوعي، تحت شعار «مساحة وطن»، وهي المبادرة الحوارية الأولى من نوعها في الصحافة المصرية، عبر موقع التدوينات القصيرة، وتستهدف مناقشة قضايا متنوعة سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، عبر سلسلة من المناقشات التي تجرى تباعا.

الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع

تدشن «الوطن» الحلقة الأولى من «مساحة وطن» عبر «تويتر» اليوم، الساعة 8:30 مساءً، بعنوان: «الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع»، إذ يناقش عدد من السياسيين والخبراء مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أبريل الماضي، وشهدت عقد 10 جلسات تحضيرية لتشكيل المحاور واللجان والاستعداد لانطلاق الجلسات النقاشية مع كل القوى الوطنية والسياسية.

قائمة الضيوف: البرعي وداوود والخولي

يشارك في «مساحة وطن»، كل من: المحامي والحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي خالد داوود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير صحيفة «الوطن».

ويناقش المشاركون، عددًا من المحاور المهمة، وهي: أهمية وتوقيت وضمانات نجاح الحوار، وآليات الإصلاح السياسي، وتمكين الشباب، وتنمية الحياة الحزبية، وأبرز مطالب المعارضة، كما يطرحون رؤيتهم وتوصياتهم، بشأن أهم التعديلات التشريعية والإجراءات المطلوب اتخاذها في الوقت الجاري.

تبدأ المناقشة، في تمام الساعة 8:30 من مساء اليوم، وتستمر لمدة 60 دقيقة، بمشاركة الضيوف الثلاثة، وعدد من المتابعين والمستمعين ورواد موقع «تويتر».

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