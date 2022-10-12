طارق الخولي عبر «مساحة وطن»: سنعالج وضع الطلاب المفرج عنهم في لوائح الجامعات

أشاد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، بإطلاق «الوطن» الحلقة الأولى من «مساحة وطن» عبر «تويتر» اليوم، بعنوان: «الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع»، قائلا: «أنا أول مرة أشارك في ندوة عبر اللايف الخاص بتويتر، وهو أحد أجزاء التطوير التي يقودها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير (الوطن)، وله مني كل الاحترام والتقدير، والحوار يجب أن يكون مثالا يحتذي به».

الخولي: عام الإخوان كان فترة من الحكم اللا وطني

وأضاف «الخولي»، خلال الجلسة الأولى التي أدارها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، أن عام حكم الإخوان لمصر كان فترة من الحكم اللا وطني، وفي تلك الفترة كان جزء من معاناة المصريين هو ضعف التيار الوطني والقوى السياسية في مواجهة تيار جماعة الإخوان.

الخولي: مصر بها أكثر من 100 حزب سياسي

وأوضح أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد الحوار الوطني كان جزءا منها ما يخص الشق السياسي، «مصر بها أكثر من 100 حزب سياسي، منها ما يحاول تقديم تجارب سياسية والكثير منها ضعيف».

وأكد أن هناك تراتبية تمت منذ عام 2014، بداية من استعادة الدولة، «حينها كنا في حالة اللا دولة، وكان هناك من يحمل السلاح في قلب القاهرة، وهناك العديد من الدول حولنا تعاني من شبح اللا دولة وينادوا بانتخابات ولا يستطيعون تنفيذها، وكان من المنطقي أن تكون هناك تراتبية لاستعادة الدولة المصرية».

وأشار إلى أنه مع نجاح الحرب على الإرهاب، أعقبه إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء حالة الطوارئ، وإعلانه إطلاق الحوار الوطني، «عملية الإصلاح الاقتصادي كانت جزءا من الحفاظ على الدولة، ونحن لسنا أمام حوار أزمة كما يتحدث البعض».

واختتم: «هناك اتصال مباشر مع كل المفرج عنهم لمعالجة كل حالة على حدة، ومن خلال تلك التجربة سنصل لحل للمشكلات التشريعية التي من الممكن أن نحملها للجان الحوار الوطني، أو داخل مجلس النواب، وتذليل العقبات بشأنها، واللوائح الجامعية بخصوص الطلاب المفرج عنهم ستكون بحاجة لمعالجة تشريعية، وده جزء من تواصلنا مع الأطراف المعنية، وستكون هناك تعديلات تشريعية».