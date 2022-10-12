إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وجرى الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

مرور الجيزة

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، ما أسفر عن اصابة 9 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لتقليل الحوادث على الطرقات

ولتجنب الحوادث أعلى الطرقات، يقول اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري، لـ«الوطن»، إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأمارات والطرق والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.