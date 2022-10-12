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ندب مفتش الصحة لمناظرة جثة تلميذ لقي مصرعه في حادث تصادم بقنا

كتب:

رجب آدم
03:46 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
إسعاف ــ أرشيفية

إسعاف ــ أرشيفية

قررت جهة التحقيق في أبوتشت، ندب مفتش الصحة لمناظرة جثة تلميذ لقي مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم توك توك بتروسيكل، في مدخل قرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وكتابة تقرير حول أسباب وفاة الطفل؛ لإصدار تصريح بالدفن.

وتلقى اللواء إيهاب طه، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم توك توك بتروسيكل بمدخل قرية الرزقة بمركز أبوتشت، ومصرع تلميذ.

حادث تصادم في أبوتشت ووفاة تلميذ

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع خالد ناصر عبد الرازق، 10 سنوات، مقيم بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت، أثناء عودته من المدرسة، في حادث تصادم توك توك بتروسيكل بمدخل قرية الرزقة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 

 

 

 

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