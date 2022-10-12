مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري بطريق الواحات الصحراوي

أسفر حادث انقلاب إحدى السيارات في طريق الواحات الصحراوي، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق الواحات، من أجل نقل الشخصين المصابين إلى أقرب مستشفى، من أجل تلقي العلاج وسرعة إسعافهم.

تفاصيل الحادث

فور ورود بلاغ بالحادث إلى أجهزة الأمن من شرطة النجدة، انتقلت على الفور قوات المباحث، وفريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة، من أجل كشف ملابسات الحادث، وتبين فور وصولهم، مصرع عدد 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين، بسبب حادث مروري، نتيجة انقلاب انقلاب سيارة «دبل كابينة» وتحديدا في الكيلو 145.

رفع آثار حطام الحادث والاستماع إلى شهود العيان

وبدأ رجال المباحث الموجودين في مكان الحادث، في الاستماع إلى أقوال شهود العيان، من أجل بيان سبب وقوعه، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق من جانب أحد الأوناش، وعادت السيولة المرورية إلى الطريق مرة أخرى.