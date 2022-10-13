تقرير أممي: مصر امتلكت رابع أكبر محطة طاقة شمسية بالعالم خلال سنوات قليلة

كشف تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة عن وجود تقدم كبير حققته الحكومة في مصر بمجال الطاقة المتجددة؛ إذ أطلقت الدولة استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المستمرة حتى عام 2035، وخرجت للنور عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2015.

الأطلس الشمسي يسند مشاريع الطاقة المتجددة

وسلط التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على حالة الأطلس الشمسي، بعد أن طورته مصر عن طريق مساندة مشروع المرصد الأرضي الذي يتبع للفريق الدولي المتخص برضد الأرض، مع التأكيد على أن مصر لديها خططا وطنية احترافية للاستثمار في الطاقة الشمسية.

ولفت التقرير إلى أن مصر عملت على إيجاد خطة محكمة لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة التي تشمل إيجاد 20% من قطاع الكهرباء، بقدوم عام 2022، لتصبح 42% عند قدوم عام 2035، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لاستمرار إتاحة المعلومات الدقيقة لاستمرار نجاحات الحكومة المصرية، خاصة في ظل رؤيتها لمواجهة التغيرات المناخية.

مبادرة متعددة مصرية ناجحة

وأوضح التقريرأن المبادرات المتعددة مثل فريق رصد الأرض المعروف اختصارا بـGEO، وخدمة التغير المناخي سيعزز النجاح المصري، وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أصدرت توصيات تفيد بضرورة استمرار حملات القياسة الشاملة في مصر في المناطق التي توفر كميات أكبر من الطاقة الشمسية من أجل تحقيق نجاح مصري أكثر.

أهم مشروع طاقة شمسية في مصر

واعتبر التقرير أن أحد أنجح المشروعات المصرية والعربية في مجال الطاقة المتجددة هو محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي دخلت العمل في عام 2018، وهي رابع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ولديها قدرة 1650 ميجاوات، وتطرق أيضا إلى زيادة الشركات في مصر التي تعمل في الطاقة الشمسية لتصبح 250 بدلا من 5 فقط عام 2014.

توفير تأمين تمويلي كبير

ونوه التقرير إلى أن البيانات المستمدة من الأطلس الشمسي والموقع الإلكتروني عملا على توفير تأمين تمويلي يصل إلى 2.2 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ووفرت أيضا المشاريع معلومات أدق عن الطاقة الشمسية في مصر وإيجاد استراتيجية للربط الشبكي بين العاصمة القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر.