قفزة في إنتاج الطاقة الشمسية بأوروبا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية

فرضت الأزمة الروسية الأوكرانية واقعاً جديداً على العديد من الدول الأوروبية، التي تستعد لموسم شتاء طويل، ربما يكون الأكثر قسوة، نتيجة نقص إمدادات النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي دفعها إلى زيادة استثماراتها في الطاقة الشمسية، وغيرها من تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث ارتفعت معدلات إنتاج الطاقة الشمسية في دول الاتحاد الأوروبي إلى نفس المعدلات التي يمكن إنتاجها باستخدام 20 مليار متر مكعب من الغاز، تبلغ قيمتها نحو 29 مليار يورو.

وتؤكد تقارير المراقبين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي نجحت بالفعل في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، في أعقاب ارتفاع أسعار الغاز، وأن الطاقة الشمسية أصبحت تلعب دوراً أكبر بكثير في مستقبل نظام الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى مستويات قياسية من الطاقة الشمسية عبر الاتحاد الأوروبي هذا الصيف، وجنبته الحاجة إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما كان سيكلف الدول الأوروبية 29 مليار يورو لاستيراد هذه الكمية من الغاز الطبيعي.

وبدأت تظهر ملامح أزمة الطاقة، التي تواجهها أوروبا في الوقت الراهن، عبر الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء، بسبب الضغوط التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات الطاقة في أوروبا، وخروج عدد من محطات الطاقة النووية من الخدمة، فضلاً عن توقف محطات الطاقة الكهرومائية عن العمل، بسبب جفاف العديد من الأنهار، نتيجة التغيرات المناخية.

إنتاج قياسي للطاقة الشمسية في أوروبا خلال صيف 2022

وفي الوقت نفسه، حققت الطاقة الشمسية حجم إنتاج قياسياً خلال صيف عام 2022، مما ساعد على تأمين جزء كبير من إمدادات الطاقة في كثير من الدول الأوروبية، وكذلك تقليل استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي، حيث تبين أن معدلات إنتاج الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، خلال صيف 2022، بين شهري مايو وأغسطس، ارتفعت بنسبة تصل إلى 28%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فقد كان يتعين على دول الاتحاد الأوروبي شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي، تصل إلى 20 مليار متر مكعب، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 29 مليار يورو، إلا أن التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية، على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ساعد دول الاتحاد على تجنب شراء هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي، نتيجة نقص إمدادات الغاز الروسي.

إنتاج الطاقة الشمسية يعادل الرياح ومازال أقل من الفحم

وخلال أشهر الذروة في موسم الصيف المنقضي، من مايو إلى أغسطس، سجلت معدلات إنتاج الطاقة الشمسية نسبة قياسية من إجمالي إنتاج الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، بلغت 12%، بعد أن سجلت حوالي 9% خلال موسم الصيف السابق، وهذا يضعها في مستوى معادل لطاقة الرياح، إلا أنها مازالت متأخرة بنحو أربع نقاط مئوية عن الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها باستخدام الفحم.

ارتفاع نسبة الطاقة الشمسية في هولندا

وتنمو استخدامات الطاقة الشمسية بسرعة كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفع انتاجها من 104 جيجاوات في 2018 إلى 162 جيجاوات في 2021، وعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة الطاقة الشمسية في هولندا إلى 23% من إجمالي الطاقة الكهربائية، وهي أعلى حصة بين دول الاتحاد الأوروبي، تليها ألمانيا بنسبة تصل إلى 19%، ثم إسبانيا بنسبة 17%.

وسجلت بولندا أسرع معدل نمو في إنتاج الطاقة الشمسية منذ عام 2018، حيث ارتفعت معدلات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في الدولة الواقعة شرق أوروبا، بمقدار 26 مرة، نتيجة التوسع في إنتاج واستخدام خلايا الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، في ظل إجراءات الدعم التي تقدمها الحكومة البولندية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مقابل ارتفاع أسعار الكهرباء المنتجة باستخدام الفحم والغاز.

ويشير تقرير المفوضية الأوروبية إلى أنه يمكن القول إجمالاً إنه من بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، حطمت 18 دولة الأرقام القياسية للطاقة الشمسية هذا الصيف.