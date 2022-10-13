مفيش مستحيل.. «جيهان» تغلبت على إعاقتها وأصبحت «رئيس جهاز مدينة جديدة»

لم تمنعها إعاقتها بشلل الأطفال التي ولدت بها، من تحقيق حلمها، فمنذ صغرها تفوقت في دراستها والتحقت بكلية الهندسة قسم مدني، بجامعة أسيوط، حتى واجهتها عقبة العمل في مهنة الهندسة المدنية التي تحتاج إلى جهد كبير.

جيهان عمار، ابنة أسيوط، كافحت من أجل تحقيق حلمها، حتى عينت بهيئة المجتمعات العمرانية، ثم واصلت إصرارها وعزيمتها حتى أصبحت أول سيدة تتولى منصب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من كلية الهندسة لرئيس جهاز

وحول رحلت حياتها، تقول المهندسة جيهان أحمد عمار، إنها حصلت على بكالوريوس الهندسة المدنية من كلية الهندسة جامعة أسيوط، ثم عينت بعدها في هيئة المجتمعات العمرانية بجهاز أسيوط الجديدة، وبعدها تدرجت بعدة إدارات، وبدأتها بمهندسة بالمكتب الفني وإدارة المشروعات، وفي عام 2015 عينت نائب رئيس جهاز، ثم قائم بأعمال في 2019، ومن ثم رئيس الجهاز حتى الآن.

أول سيدة تتولى منصب رئيس جهاز

وأكدت: «كان إحساسي بالفرحة لا يوصف بسبب تولي منصب رئيس الجهاز، خصوصا إني عندي حب لمحافظتي أسيوط، وده كان ليه تقدير كبير إني بنت محافظة أسيوط الصعيدية، وكذلك من أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي اهتم بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة».

وشددت المهندسو جيهان عمار على أن «إعاقتي لا توثر علي، وأؤدي جميع المهام التي يقوم بها أي رئيس جهاز مدينة جديدة، كمتابعة المشروعات الخدمية وتنفيذ الخدمات وتجميل وتطوير المدينة، وكل الأعمال المنوطة، وكذلك الإشراف عليها دون تأثير إعاقتي علي».

فريق عمل واحد

وتابعت: «بتعامل مع العاملين بالجهاز كفريق عمل، بنشر روح الحب والتعاون والمحبة، ورسالتي لكل الزملاء إننا مهمتنا خدمة الناس اللي في مدينة أسيوط الجديدة، وتقديم الخدمة للمواطن بالابتسامة، وجميع الإدارات بتخدم على بعض، ومكتبي مفتوح لأي شخص، وبنسمع لأي شكاوى، وتقديم الحلول لها».

وأكدت رئيس الجهاز، أن مدينة أسيوط الجديدة موقعها مميز، كونها تبعد 18 كيلو فقط من مدينة أسيوط القديمة، ونصف ساعة إذا كان هناك تأخير في المواصلات، وما يميزها جمال الطبيعة وجوها الطبيعي والبناء بها وفقا للمجتمعات العمرانية وغير عشوائي، للحفاظ على التخطيط، لافتة إلى أن «بها أنشطة ترفيهية وتعليمية كثيرة، وكل الأنشطة موجودة فيها، وتضم الخدمات والمرافق كافة، وتستوعب 750 ألف مواطن».