متحدث الحكومة: المؤتمر الاقتصادي سيضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستعدادات جارية لإقامة المؤتمر الاقتصادي، بمشاركة كل أطياف المجتمع المصري، وأصحاب الأعمال والأحزاب السياسية، موضحًا أن الهدف من إطلاق المؤتمر وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية، والاستماع إلى ما يريده رجال الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية كمًا ونوعًا، والتوسع في إنشاء المصانع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN».

تطبيق توصيات المؤتمر الاقتصادي عقب خروجها إلى النور

وأضاف «سعد»، أن هناك توصيات شاملة وجامعة ستصدر عن المؤتمر لكل القطاعات سواء القطاع الزراعي أو الصناعي أو الاتصالات، وسيجري تطبيق التوصيات، حتى إذا كانت تتطلب تعديلات تشريعية، فالحكومة ستتقدم بمشاريع قوانين لتعديلها، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر بشرط إيداع وديعة بالعملة الأجنبية بأحد البنوك المصرية.

كواليس الموافقة على السماح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج، ويشترط وجود إقامة سارية، ووجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل، كما أن الحكومة ستطلق موقعًا إلكترونيًا، لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، مضيفًا: «في حالة لو كان المواطن أول مالك لها يشترط أن تكون سنة الصنع 2022».

المبادرة ستتاح لمدة 4 أشهر فقط

وتابع: «إذا لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ الصنع»، موضحًا أن المبادرة بشكل استثنائي ولفترة قصيرة جدا، كي لا تؤثر على السوق المحلية، المبادرة ستتاح لفترة 4 أشهر فقط، مشددًا على ضرورة تحويل المبالغ من خارج مصر، وعبر حساب مفتوح، كما رد على احتمالية المبالغة في قيمة رسوم الوديعة، بقوله «ليست تقديرات، توجد نسب محددة من القانون، وستتاح جداول للسيارات عبر موقع إلكتروني، لمعرفة المبلغ الإجمالي المخصص للسيارة».