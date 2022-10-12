الحجر الزراعي: صادرات مصر من المحاصيل ارتفعت لـ2.7 مليار دولار

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت إلى 2.7 مليار دولار خلال موسم 2021/2022، موضحا أنها زيادة متوقعة، مشيرا إلى أن العام الحالي يشهد أزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأخرى خاصة بالتغيرات المناخية، وحاويات النقل البحري ولوجستيات الشحن.

التحديات العالمية سببت كسادا بالتجارة

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مثل تلك التحديات العالمية سببت كسادا في التجارة العالمية وانخفاض في مستواها على مستوى العالم، وتأثر بالسلب على ما في التجارة والتبادل التجاري.

مصر حافظت على مستوى الصادرات

واستطرد: «مصر ومع بداية عام 2022 وحتى الآن حافظت على مستوى صادراتها بل وزادت، ما يعد إنجازا حقيقيا، العام الماضي حققنا رقما قياسيا بلغ 5.6 مليون طن، وخلال العام الجاري عندنا زيادة عن السنة اللي فاتت وده إنجاز كبير جدا، وده جرى على مدار سنوات وليس وليد اللحظة».

وأوضح أن الدولة المصرية جاهزة بصادراتها لسد الفجوة التي ستعانيها الدول الأوروبية من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الدول الأجنبية.

وتابع: «إحنا مش بنصدر إلا المنتجات والمحاصيل الزراعية اللي عندنا منها اكتفاء ذاتي بالكامل ويفيض عن السوق المحلي، والموالح صدرنا السنة دي 1.5 مليون طن، ونقدر نزودها بنسبة تصل لـ15%، والبطاطس صدرنا 855 ألف طن حتى الآن بزيادة عن السنة اللي فاتت 240 طن عن السنة اللي فاتت».