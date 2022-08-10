مصدرو الحاصلات الزراعية يعتزمون فتح أسواق في كوريا الجنوبية وفيتنام

يستعد وفد من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لزيارة عدد من الدول الآسيوية لحل المشاكل التي تواجه المصدرين، والعمل على إضافة منتجات جديدة من القطاع لتلك الأسواق، فضلا عن زيادة الصادرات من المنتجات الحالية.

وقال مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إنّ المجلس يرتب في الوقت الحالي لزيارة كوريا الجنوبية وفيتنام لعدة أهداف، أهمها إزالة العقبات التي تواجه صادرات مصر من الموالح والبطاطس إلى كوريا، بالإضافة إلى إمكانية التفاوض مع المستوردين والجهات الحكومية في البلدين لإضافة منتجات زراعية أخرى، وفتح السوقين أمام حاصلات جديدة بخلاف القائمة.

أهمية السوق الآسيوية

وبحسب المصدر فإن السوق الآسيوية تعد من الأسواق الهامة للغاية لمصدري الحاصلات الزراعية، وهي الأهمية التي ازدادت بعد العمل على فتح أسواق كبرى في آسيا، على رأسها الصين واليابان.

وأشار المصدر إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية قادر على تلبية الطلب في الأسواق الآسيوية، خاصة بعد تأثر الأسواق بالأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في نقص الإمدادات من جانب أوروبا، نتيجة نقص الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن هناك فرص كبيرة للغاية يمكن استثمارها في أسواق آسيا، وهو ما يعمل المجلس عليه في الوقت الحالي، ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، والوصول بها إلى 100 مليار دولار.

وحققت صادرات المجلس التصديري للحاصلات زيادة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 180 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحسب بيانات المجلس التصديري فإن صادرات القطاع بلغت نحو 309 مليون دولار من الحاصلات الزراعية إلى روسيا قبل نشوب الحرب الأوكرانية، كما احتلت روسيا المركز الأول ضمن الدول المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية بكمية تصل إلى 660 ألف طن.