«الحاصلات الزراعية»: «الدلتا الجديدة» سيسهم في زيادة الإنتاج وارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي

أعلن عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الخضار والفاكهة، فضلًا عن تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 65% وهناك جهود حثيثة من الدولة من أجل الوصول لـ 75%، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل بشكل دؤوب وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من السلع الزراعية مثل القمح، فضلًا عن العمل على زيادة الصادرات الزراعية خلال السنوات القليلة القادمة.

سبب ارتفاع أسعار بعض الخضراوات والفاكهة أمر طبيعي

وأضاف «الدمرداش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن سبب ارتفاع أسعار بعض الخضراوات والفاكهة أمر طبيعي، خاصة في بعض الأوقات مثل نهاية العروة وبداية العروة الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في قطاع الزراعة من خلال إنشاء الصوب الزراعية لتوفير السلع الزراعية للمواطنين.

وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن الدولة المصرية قامت بمشروعات عديدة زراعية تهدف لتحسين الزراعة والإنتاج، فضلًا عن مساندتها للمصدرين من أجل زيادة الصادرات الزراعية خلال السنوات القادمة، إذ تُصدر الدولة بالفعل 700 ألف طن طماطم سنويًا للدول الأوروبية، فضلًا عن تصدير حاصلات زراعية أخرى لنحو 90 دولة، وكذلك تُصدر 4.5 مليون طن برتقال وفاكهة للخارج.

مشروع الدلتا الجديدة سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن بدأت السنغال في منافسة مصر في إنتاج البسلة والفاصوليا، ومن ثم تصديرها لدول أوروبا، إذ كانت مصر في البداية هي المتميزة في إنتاج هذه المحاصيل، لكن السنغال أصبحت أقرب لشمال أوروبا، عبر المغرب، مطمئنًا المواطنين بشأن الاكتفاء الذاتي بأنه لا توجد أي دولة في العالم تحقق الاكتفاء الذاتي من أي محصول لكن النسبة ترتفع مع زيادة الانتاج فقط.