«معهد البحوث الزراعية»: فتح 75 سوقًا خارجية أمام الحاصلات المصرية

قال الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إنّ هناك العديد من العوامل الخارجية والداخلية التي لها دور في مراجعة السياسة المتبعة حيال قطاع الزراعة، بينها التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية والظروف الاقتصادية الاستثنائية وتغير سعر الصرف وأهداف الأمم المتحدة.

«معهد البحوث الزراعية» نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات

وأضاف «عبد المحسن»، في حوار مع الإعلامي محمد البيطار ببرنامج «الاقتصاد والناس»، على شاشة «القناة الثانية»، المصرية، أن المعهد يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع الغذاء الرئيسية، وتعظيم العائد من الإنتاج للأراضي الزراعية، وكذلك التصدير لزيادة العملة الصعبة من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق العالمية.

مواصفات موحدة للسلع والمنتجات المحلية لتصديرها للخارج

وأوضح مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية، أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية يجب أن تكون السلع الموجودة في الأسواق المصرية بنفس مواصفات وجودة السلع التي يتم تصديرها إلى الخارج، لافتًا إلى أن سلامة الغذاء هي أحد أهم عوامل الأمن الغذائي.

فتح 75 سوقًا خارجية أمام الصادرات المصرية الزراعية

ولفت إلى أن اختلاف احتياجات الدول يخلق تنوعًا في الصادرات: «الدول العربية على سبيل المثال تستورد البطاطس كبيرة الحجم، عكس الدول الأوروبية التي تستهدف استيراد البطاطس صغيرة الحجم التي تنتج منها البطاطس الشيبسي»، كاشفًا أنه منذ 2014 وحتى الآن قامت مصر بفتح 75 سوقًا خارجية أمام الصادرات المصرية الزراعية.