110 وظائف خالية في محافظة الشرقية للمؤهلات العليا والمتوسطة

أعلنت عنها مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية عن 110 وظائف خالية بالقطاع الخاص لأكثر من تخصص بينها مؤهلات متوسطة وعليا براتب يبدأ من 2300 جنيه حتى 6000 جنيه وفقًا للمؤهل وطبيعة الوظائف الخاليةداخل المدينة الصناعة وعددا من الشركات والمصانع خارج المدينة الصناعية.

وظائف خالية بمحافظة الشرقية

ووفقا للقوى العاملة، أعلنت شركة ايليوس للملابس الجاهزة بمدينة الزقازيق عن حاجتها إلى 58 عاملًا «عمال سنجر ومكواه وقص»، بداية من سن 20 عاما حتى 35 عاما، مؤهل متوسط، فيما طلب هايبر ماركت أبو السعود في الزقازيق 5 موظفين بمؤهل متوسط وراتب 2400 جنيه.

2700 راتب وظائف التمريض الخالية بمحافظة الشرقية

أعلن مستشفى المدينة بمنطقة حي الزهور بكفر الزند، عن حاجته إلى 5 ممرضات خبرة 8 سنوات و2 مشرف تمريض خبرة 10 سنوات براتب يتراوح بين 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، كما أعلنت شركة إيه تي للصناعات المتكاملة المنطقة الصناعية Co مصنع رقم4 عن حاجتها إلى 9 مراقبين جودة وعمال إنتاج براتب يصل إلى 2400 جنيه.

بينما طلبت شركة دلتا النيل للصناعة بمدينة الصالحية الجديدة بالمنطقة الصناعية الأولى 4 مهندسين مدني وسائقي ونش براتب يتراوح بين 2500 جنيه و3500 جنيه.

6000 جنيه راتب الوظائف الخالية للكيميائيين

وأعلنت شركة أمان للمشروعات الصغيرة بالحسينية عن حاجتها إلى 20 أخصائي تمويل براتب يبدأ من 3 ألاف جنيه، وطلبت شركة تستيقظ فودز تكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان 5 كيميائيين براتب يتراوح بين 4500 و6000 جنيه.