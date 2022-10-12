وظائف خالية في القاهرة براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه.. الأوراق المطلوبة

طرحت وزارة القوى العاملة عدة وظائف خالية بمحافظة القاهرة بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، إذ يبدأ السن المطلوب بالوظائف من 20 حتى 50 عاما، ويصل مرتبات بعضها إلى 15 ألف جنيه.

وبلغت عدد الوظائف الخالية المطلوبة أكثر من 1250 عملا، وتقدم الطلبات جميعها لمقر الشركات يدويا.

950 وظيفة خالية بمحافظة القاهرة

تطلب شركة «سمارد جودز» للمواد الغذائية 550 سائقا برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه، وكذلك 250 مسئول تسويق براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، و150 مندوب مبيعات برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه و10 مشرفين مبيعات براتب يصل إلى 15 ألف جنيه، والتقديم بمقر الشركة بعنوان 13 عمارات العبور الدور 11 مدينة نصر القاهرة.

توفير تأمينات اجتماعية بالوظائف الخالية

وتطلب شركة اللولو للأسواق التجارية بالتجمع الخامس عدد 150 وظيفة ما بين مسئول مبيعات وكاشير وأمين مخزن بمرتب يصل إلى 3100 جنيه، و15 شيف أسماك بمرتب يصل إلى 4000 آلاف جنيه، و10 شيف حلواني بمرتب 6 آلاف جنيه، بخبرة عام لكل منهم مع توفير تأمينات اجتماعية وتأمين طبي، ويجرى التقديم بعنوان الشركة بتون بلازا مول بالتجمع الأول بالقاهرة.

الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف الخالية

بينما تطلب شركة إستريك فورت للأمن 100 وظيفة ما بين مشرفين أمن وعمال نظافة برواتب تصل إلى 4500 جنيه مع وجود تأمينات، على أن يقدم راغبي العمل فيش وتشبيه باسم الشركة وشهادة ميلاد كمبيوتر، وأصل المؤهل وكعب العمل، وأصل التجنيد، ويجرى التقديم بمقر الشركة بعنوان 5 شارع غرناطة، روكسي مصر الجديدة القاهرة.