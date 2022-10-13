أول صورة لعصام السقا من كواليس «العمدة»: أقدم دورا مختلفا

أنهى الفنان عصام السقا، تصوير عدد من المشاهد الخارجية لدوره في مسلسل «العمدة» للمخرج محمد سامي، وبطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في سباق دراما المقبل.

وحصلت «الوطن»، على أول صورة للفنان عصام السقا، من كواليس تصوير مسلسله الجديد، التي جمعته بكل من الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

وقال عصام السقا في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجسد دور جديد ومختلف عن سابق أدواره، متمنيا أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور عند عرضها في دراما رمضان المقبل.

تعرف على أبطال وصُناع مسلسل العمدة لـ محمد سامي

مسلسل العمدة، إنتاج السعدي وجوهر، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، وهو من بطولة محمد رمضان، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، والشاب أحمد داش، وفريدة سيف النصر، وآخرين.

محمد سامي يتحدث عن مسلسل العمدة

وكان المخرج محمد سامي، قد كشف تفاصيل مسلسل العمدة، قائلًا في تصريحات تليفزيونية، إنّ «مسلسل العمدة شعبي اجتماعي تدور أحداثه في حي السيدة زينب، تأليفي أنا والمؤلف الشاب مهاب طارق، وبنوعد الناس أننا هنعمل عمل يتسحق المشاهدة».

وعن نجاحه مع محمد رمضان، قال سامي: «أنا ومحمد رمضان ربنا وفقنا مع بعض بعدة نجاحات كبيرة جدا، والحمد لله عندنا مع بعض كيميا معينة وحالة اتوجدت كتير في العالم كله بين مخرج وممثل».